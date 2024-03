Con Android 15 Google punta a diminuire gli arresti anomali di WebView

A riguardo, Google, con Android 15, sembra orientata di spostare diverse parti del codice dell'API WebView nel nuovo modulo WebViewBootstrap: in questo modo sarà possibile aggiornare direttamente il codice in situazioni particolari, a partire da quando risulta impossibile avviare WebView. Tra l'altro, il modulo beneficerà anche di nuove funzionalità di "resilienza" che consentiranno di rilevare automaticamente quando WebView non sarà in grado di avviarsi ed implementare così le correzioni opportune. Il nuovo modulo dovrebbe debuttare con Android 15, tuttavia sembra piuttosto probabile che la sua adozione per gli OEM non sarà obbligatoria fin da subito: in tal senso, tutto ciò potrebbe avvenire direttamente con Android 16.