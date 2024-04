Su Android 15 sarà possibile forzare la Modalità scura su tutte le app

Non è una sorpresa che tanti utenti preferiscono impostare la modalità scura sui loro smartphone e tablet Android. Addirittura, alcuni superano persino il passaggio automatico tra giorno e notte, optando per la modalità scura persistente. In tal senso, Android 15 includerà una novità che sarà piuttosto gradita: la possibilità di forzare le app alla modalità scura (anche se sprovviste di un tema integrato).

La modalità scura, approdata con Android 10, ha accolto nel tempo diverse applicazioni, anche se all'elenco ne manca ancora qualcuna. Con Android 15, quindi, nelle impostazioni ci sarà la voce "Make all app dark", che pare porterà ad un risultato complessivo migliore rispetto al passato (visto che non occorrerà l'adesione delle singole app). Inoltre, l'inedita opzione sarà inserita tra le impostazioni di accessibilità, una prova evidente del fatto che è destinata agli utenti.