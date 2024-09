Android 15 risolverà un problema di chi usa più dispositivi e riceve tante notifiche

Android 15 ancora non lo conosciamo in maniera ufficiale, visto che la versione stabile ancora non è stata rilasciata da Google. Ma grazie alle sue beta pubbliche ( ecco come entrare nel programma beta di Android ) possiamo dare un'occhiata alle novità che presenterà. All'orizzonte vediamo anche le notifiche sincronizzate con Android 15.

Android 15 e le notifiche sincronizzate: ecco perché saranno una comodità

Il noto Mishaal Rahman, molto attivo nell'analisi dei codici Android per scoprire le nuove funzionalità in fase di sviluppo da parte di Google, è riuscito a scovare dei nuovi riferimenti nel codice della Beta 2 di Android 15 QPR1. Tali riferimenti indicano lo sviluppo della funzionalità per sincronizzare diversi dispositivi.

La sincronizzazione tra diversi dispositivi è un concetto che negli ultimi anni Google ha portato avanti in maniera costante. Questo lo vediamo particolarmente anche su Chrome OS e la sua sincronizzazione con Android.

Con Android 15 la sincronizzazione dovrebbe avvenire tra diversi dispositivi Android.

Questa nuova funzionalità di sincronizzazione dovrebbe riferirsi in particolar modo alle notifiche, visto che è localizzata all'interno della sezione Notifiche delle Impostazioni di Android.

L'ipotesi è tale nuova funzionalità servirà a sincronizzare lo stato delle notifiche sui diversi dispositivi che si utilizzano. Immaginando di usare, ad esempio, uno smartphone e un tablet Android con lo stesso account personale, sarà possibile visualizzare lo stesso stato delle notifiche sui due dispositivi, pur interagendo soltanto con uno di essi.

Se l'utente dovesse rimandare una notifica, oppure rifiutarla, allora la stessa azione verrà riprodotta sul dispositivo sincronizzato che non è in uso.

Stando a quanto rilevato da Rahman, la novità sarebbe in fase di sviluppo con l'ottica di essere integrata nel codice AOSP, segno che potrebbe trattarsi di una novità non esclusiva dei Pixel. Ma che potrebbe arrivare anche per gli altri modelli di dispositivi Android.

La stessa funzionalità potrebbe arrivare nell'ambito della sincronizzazione tra dispositivi che Google sta integrando su Android per la condivisione della connettività internet e per la condivisione delle chiamate in corso.

Al momento non abbiamo certezze sulle tempistiche e modalità di rilascio di questa funzionalità. Potremmo saperne di più con i prossimi aggiornamenti di Android 15.