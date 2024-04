Android 15 porterà delle gradite novità anche per la gestione delle notifiche

La nuova funzionalità di Android 15 prevedrebbe quindi la possibilità di accorpare in un'unica categoria tutti i canali di notifica non usati . Questi verranno nascosti di default tra le impostazioni di notifica associate a ogni app.

Come vedete dallo screenshot in basso, realizzato da Mishaal Rahman che ha abilitato manualmente la funzione, tutti i canali di notifica non utilizzati, ovvero creati dallo sviluppatore ma che non hanno mai ospitato notifiche generate dall'app, verranno mostrati all'interno di un sotto menù chiamato Canali di notifica non utilizzati.

Sarà possibile espandere tale sotto menù per visualizzare tutti i canali di notifica associati all'app che non sono stati usati.

L'utilità consiste in una migliore visualizzazione dei canali utilizzati, in modo da silenziarli o abilitarli in base alle preferenze personali.