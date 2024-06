Android 15 rivoluzionerà il design delle impostazioni, ma forse l'abbiamo già visto

Il nuovo design sembra avere come obiettivo una migliore categorizzazione dell'elenco che caratterizza le impostazioni di sistema su Android 15. E per aiutare tale categorizzazione, dovrebbero arrivare anche dei riquadri dai bordi arrotondati che metteranno maggiormente in evidenza le sezioni della stessa categoria.

Nello specifico, la prima categoria riguarderebbe tutte le opzioni delle impostazioni sul tema della connettività, poi troviamo la categoria dedicata essenzialmente alla personalizzazione del display, dell'interfaccia e delle app installate, quindi dovremmo trovare una sezione dedicata alla gestione della memoria, poi quella dedicata alla privacy, sicurezza, e password, e infine la categoria connessa alle opzioni per gli aggiornamenti, l'assistenza e l'accessibilità.

Le immagini qui sotto mettono a confronto il look attuale delle impostazioni di Android, presente sul robottino verde praticamente da sempre, con quello che dovrebbe arrivare prossimamente. Il secondo non è uno screenshot ufficiale, ma una grafica realizzata da Mishaal Rahman in base ai riferimenti che ha scovato nel codice di Android 15 Beta 3.

Al momento non sappiamo quando esattamente arriverà il nuovo look per le impostazioni di Android 15. L'ipotesi è di vederlo sicuramente con la prima versione stabile della nuova generazione di Android, ma potrebbe anche essere distribuito in fase di test con le prossime beta pubbliche (vi ricordiamo la nostra guida per entrare nel programma beta di Android).