Android 15 avrà un nuovo pannello dei volumi audio: ecco un'anteprima

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano come dovrebbe apparire il nuovo pannello dei volumi audio con Android 15 . Ad abilitarlo ci è riuscito Mishaal Rahman tramite la seconda Developer Preview di Android 15.

Google ha in mente di rinnovare uno degli aspetti dell'interfaccia Android che recentemente ha curato in particolar modo. Parliamo del pannello dei volumi audio . Dovrebbe ricevere un interessante aggiornamento dell'interfaccia.

Le immagini ci mostrano un design ancora più coerente con il Material You di Android. Vediamo infatti una struttura simile a quella del design attuale, con un pannello che include una sezione per ogni comparto audio, come quelli relativi ai contenuti multimediali, notifiche, chiamate, sveglia e suoneria. L'aggiornamento invece consiste nella nuova forma associata a ciascuno slider.

Gli slider per il controllo dei volumi audio infatti sono a forma di pillola, più spessi rispetto a quelli attuali. Questo look è assolutamente coerente con quello del widget batteria che Google offre su Android per i dispositivi connessi allo smartphone.