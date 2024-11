Arrivano le patch di Android 15 di novembre e questa volta non è solo questione di sicurezza

Il mese di novembre, quello che sarà dedicato anche al Black Friday, è iniziato da poco e Google come di consueto lo onora rilasciando il nuovo aggiornamento per i suoi smartphone. Nelle ultime ore infatti è stato rilasciato l'aggiornamento di novembre per i Pixel, quello dedicato principalmente alle nuove patch di sicurezza.

Gli aggiornamenti mensili di Google per i suoi Pixel sono una certezza, visto che Google si impegna a rilasciare ogni mese le nuove patch di sicurezza per tutti i suoi dispositivi supportati. Vediamo cosa include l'update di novembre.