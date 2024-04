Grazie ad Android 15, il vostro smartwatch potrebbe diventare il centro dello streaming musicale

Avete mai desiderato di poter selezionare direttamente dal vostro smartwatch l'uscita audio per la musica in riproduzione dal telefono, che sia uno speaker Bluetooth, un Echo Show o il TV?

Le novità nel codice di Android 15

Questo strumento consente a un'app complementare (companion), quella che installate generalmente sul telefono per poter configurare gli aspetti dell'orologio e sincronizzare le notifiche, di concedere le autorizzazioni per accedere ai dati dell'utente in una sola volta.

Con Android 15, alle app complementari potrebbe essere concessa una nuova autorizzazione della piattaforma denominata MEDIA_ROUTING_CONTROL.

Stando alla descrizione, questa autorizzazione consente all'app complementare di "accedere a un elenco di dispositivi disponibili e controllare quale trasmette o trasmette audio o video da altre app".

In una nuova sezione delle Impostazioni del telefono, in App, Accesso speciale all'app, Cambia l'output del supporto, viene spiegato meglio cosa fa questa autorizzazione, in quanto troverete la seguente frase: "consente a [un']app di scegliere quale dispositivo connesso riproduce audio o video da altre app. Se consentito, questa app può accedere a un elenco di dispositivi disponibili come cuffie e altoparlanti e scegliere quale dispositivo di uscita viene utilizzato per lo streaming o il trasmettere audio o video".

Non solo, ma anche nel codice AOSP si trova una descrizione dell'autorizzazione, che spiega come MEDIA_ROUTING_CONTROL "consente agli orologi (tramite app complementari) di controllare l'instradamento delle applicazioni in esecuzione sul telefono".

Fondamentalmente, questa autorizzazione consente all'app complementare dell'orologio sul telefono di scegliere a quale dispositivo inviare l'audio, anche se quell'audio proviene da un'altra app. A questo punto si potranno apportare queste modifiche anche dall'orologio stesso.