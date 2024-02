Android 15, ci siamo: la prima Developer Preview è in arrivo!

Lo screenshot che trovate nella galleria in basso è un estratto della conversazione avuta da un utente con uno sviluppatore Google. Il pezzo interessante è quello in cui viene riferito che il rilascio della prima Developer Preview di Android 15 è fissato al prossimo 15 febbraio .

Android 15 è alle porte. Forse non ci stavate ancora pensando ma è quasi giunto il momento di vedere le prime versioni della nuova release di Android (ecco i migliori smartphone Android divisi per fascia di prezzo ). La conferma è appena arrivata da uno sviluppatore Google.

Storicamente abbiamo visto le prime novità sostanziali della nuove generazioni di Android a partire dal rilascio delle prime beta pubbliche . La Developer Preview non è una beta pubblica, e richiede un'installazione manuale, mentre le prime beta pubbliche di Android 15 sono previste non prima di maggio .

Questo significa che tra pochissimi giorni vedremo una primissima versione di Android 15. Trattandosi di una Developer Preview ci aspettiamo chiaramente che includerà qualche bug , così come ci aspettiamo che non includerà tutte le novità chiave di Android 15.

Al momento del rilascio, non tutti potranno scaricare e installare la Developer Preview di Android 15. Questa sarà accessibile essenzialmente solo ai Pixel di Google. Sarà interessante vederla all'opera, almeno per vedere cosa include il nuovo codice, anche se le funzionalità non saranno immediatamente tutte disponibili.

Non sono arrivate conferme o commenti ufficiali da parte di Google in merito alla data appena trapelata, ma del resto non sono mai arrivate in passato per questioni che riguardano il rilascio di aggiornamenti. Non ci resta che attendere fino al 15 febbraio.