Diamo il benvenuto ad Android 15: le novità con la prima Developer Preview

Google ha appena rilasciato la prima Developer Preview di Android 15. Si tratta del primo passo ufficiale per la nuova release di Android, la quale arriverà nel corso di quest'anno con le prime beta pubbliche per poi arrivare in versione stabile verso l'autunno.

Con la prima Developer Preview di Android 15 abbiamo modo di vedere quali saranno le novità che caratterizzeranno la nuova versione del robottino verde. Google ha annunciato la disponibilità dandoci una panoramica sui cambiamenti sostanziali che caratterizzeranno Android 15.

Android 15 DP1: le novità

Arrivano dei miglioramenti per la privacy, con il nuovo Privacy Sandbox di Android, e anche per Health Connect, la piattaforma che si occupa della raccolta e sincronizzazione di dati utili alla salute e al monitoraggio delle attività fisiche. Ci saranno dei miglioramenti anche per la crittografia dei file in memoria, utili alla protezione da malware; arrivano anche nuove possibilità di condivisione dello schermo parziale, ovvero a partire da specifiche app o finestre di sistema.

In questo senso, sottolineiamo che alcune novità sono già in fase di test con Android 14 QPR Beta.

Altre novità riguarderanno l'arrivo di nuovi controlli in-app per la fotocamera, così come verranno supportati nuovi standard come l'UMP per le app MIDI virtuali. Al di là dei cambiamenti che interessano per larga parte gli sviluppatori, andiamo a vedere quali sono le novità tangibili già integrate nella prima DP di Android 15: