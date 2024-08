Arriva la nuova beta di Android 15 QPR1, i Pixel 9 non sono più gli esclusi d'eccellenza

Le novità non sono molte per coloro che avevano già provato la prima beta del nuovo programma, tranne che per i Pixel 9 che erano rimasti esclusi.

Pochi giorni fa abbiamo visto Google avviare il nuovo programma beta per Android 15 , quello dedicato alle Quarterly Platform Release. Ora arriva un nuovo aggiornamento, con la Beta 1.1 di Android 15 QPR1 .

Cosa cambia con Android 15 QPR1 Beta 1.1

L'aggiornamento appena rilasciato da Google è un update intermedio, come testimoniato dal numero della versione. E come spesso accade per gli aggiornamenti intermedi, anche questo introduce pochissime novità.

Il nuovo aggiornamento per la beta di Android 15 QPR1 corrisponde alla build AP41.240726.010. Le patch di sicurezza Android rimangono aggiornate ad agosto 2024, e l'unica novità introdotta da Google corrisponde alla risoluzione di un problema che, in alcuni casi, causava il riavvio del dispositivo.

Questo vale per tutti i modelli di Pixel compatibili con la beta fino ai Pixel 8. I Pixel 9 invece ricevono il pacchetto completo delle novità che abbiamo visto con la Beta 1, dato che i nuovi top di gamma Google erano rimasti esclusi dalla prima beta.

Trattandosi del programma beta QPR, solo i Pixel di Google sono compatibili con l'installazione. Vi ricordiamo quali sono i modelli che possono aderire a questa beta: 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, e Pixel 9 Pro XL.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a tutti coloro che hanno installato la Beta 1. Per i Pixel 9, che non potevano installare la prima beta, questa versione può essere installata aderendo al programma beta ufficiale da questo link.

Qui sotto trovate anche i link di download per scaricare file OTA e factory image (quando saranno disponibili) della nuova beta QPR di Android 15. Questi sono utili ad aggiornare manualmente il proprio Pixel (ecco la guida per aggiornare tramite file OTA, e quella per aggiornare tramite factory image):