Arriva Android 15 QPR1 Beta 1 per i Pixel, e batte sul tempo la stabile

Dopo aver visto in anteprima i nuovissimi Pixel 9 , torniamo a parlare di Google per quanto riguarda i dispositivi Android. Nelle ultime ore è stata rilasciata Android 15 QPR1 Beta 1 per i Pixel , il nuovo canale beta che caratterizzerà la nuova versione di Android.

Quali Pixel possono provare Android 15 QPR1 Beta 1

Android 15 QPR1 Beta 1 rappresenta la prima beta di Android 15 QPR1, ovvero la versione di Android 15 che arriverà come primo aggiornamento trimestrale dopo il rilascio della stabile.

Gli aggiornamenti trimestrali di Google per Android ultimamente hanno acquisito particolare importanza perché corrispondono ai Feature Drop, ovvero quegli aggiornamenti che introducono su Android novità sostanziali, e dunque non solo patch di sicurezza, pur non incrementando la versione di Android.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato Android 15 QPR1 Beta 1, corrispondente alla build AP41.240726.009.

Non è chiaro quali siano le novità introdotte con questa prima beta, ma non dovrebbero essere particolarmente rilevanti. Questo nuovo aggiornamento però incrementa le patch di sicurezza, aggiornandole ad agosto 2024.

Questa nuova beta di Android 15 QPR1, da non confondere con la beta pubblica che ormai è in conclusione, arriva per i seguenti modelli di Pixel: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet e Pixel Fold. Curiosamente, non troviamo i Pixel 9 tra i dispositivi compatibili, ma troviamo Pixel 6. Quest'ultima serie non dovrebbe ricevere l'aggiornamento finale alla stabile una volta concluso il programma beta QPR.

Ribadiamo che la beta QPR di Android 15 non corrisponde alla beta pubblica. Quest'ultima infatti precede la versione stabile di Android (per Android 15 il rilascio della stabile è previsto a breve). Mentre la beta QPR solitamente viene rilasciata una volta che la stabile è stata rilasciata. In questo caso assistiamo a un'eccezione, con la beta QPR che arriva prima della stabile.

L'aggiornamento che abbiamo descritto è in fase di distribuzione automatica via OTA a tutti coloro che hanno aderito alla beta pubblica di Android 15. Tutti possono scegliere di non installarla: basta recarsi a questo link e rimuovere l'iscrizione alla beta per il proprio modello di Pixel. Successivamente verrà proposto un aggiornamento ad Android 14 stabile, che comporta un reset completo del dispositivo. Si può però ignorare tale aggiornamento, e attendere la versione stabile di Android 15.

Qui sotto trovate anche i link di download per scaricare file OTA e factory image della nuova beta QPR di Android 15. Questi sono utili ad aggiornare manualmente il proprio Pixel (ecco la guida per aggiornare tramite file OTA, e quella per aggiornare tramite factory image):