Arriva Android 15 QPR1 Beta 2: come cambia l'interfaccia, i tablet si avvicinano ai Chromebook

Android 15 lo conosciamo ancora solo tramite le sue beta pubbliche, quelle rilasciate da Google per i suoi Pixel (ecco come entrare nel programma beta di Android). E mentre attendiamo la versione stabile, Google rilascia Android 15 QPR1 Beta 2, la nuova release che arriva con tante novità. La nuova beta di Android 15 fa riferimento alla QPR1, ovvero al grande aggiornamento che verrà rilasciato in versione stabile il prossimo dicembre. Vediamo subito quali sono le novità introdotte.

Le (tante) novità di Android 15 QPR1 Beta 2

La nuova beta di Android 15 QPR1 fa riferimento alla build AP41.240823.009. Le patch sono aggiornate a settembre 2024, e le novità sono diverse. Vediamo infatti aggiornamenti per l'interfaccia grafica, ma anche alcune nuove funzionalità e opzioni. Nuovo pulsante per cambiare tastiera Come vedete dall'immagine in basso, in Android 15 arriva una nuova opzione rapida per cambiare lingua o tastiera. Questa opzione appare nella barra inferiore sulla destra. Alla singola pressione si cambierà lingua, mentre la pressione prolungata aprirà un menù per scegliere la lingua desiderata, tra quelle salvate, e la tastiera.

Finalmente i widget, ma solo per i tablet Abbiamo parlato tanto di questa novità in fase di sviluppo da parte di Google. I widget nella schermata di blocco finalmente arrivano in Android 15 QPR1 Beta 2. Si tratta di una novità riservata a coloro che hanno un tablet. Le immagini che trovate in basso vi mostrano i widget configurabili nella schermata di blocco di Android 15.

Le finestre arrivano su Android 15 Questa è un'altra grande novità di Android 15 QPR1 Beta 2. L'interfaccia di Android ora supporta le finestre, proprio come se aveste a che fare con un Chromebook. La novità è in esclusiva per i tablet, e permetterà agli utenti di creare quante più finestre vogliono per gestire le varie app in esecuzione, anche in sovrapposizione. Le finestre supportano anche diverse schede Chrome aperte, e sono avviabili anche tramite scorciatoia da tastiera (se connessa al tablet).

Novità per l'accessibilità Arrivano due nuove importanti opzioni per l'accessibilità. La prima consiste in nuovi strumenti per la correzione del colore. Lo screenshot in basso mostra come sarà possibile applicare diverse correzioni in base a eventuali disturbi della vista di cui si soffre. Ogni opzione è associata a uno slider con il quale personalizzare l'intensità della correzione.

La seconda consiste in una nuova opzione per personalizzare la grandezza del puntatore del mouse, nel caso in cui si utilizzi.

Le Impostazioni di Android 15 si rifanno il look Questa è una delle novità consistenti introdotte per l'interfaccia grafica. L'intero menù delle Impostazioni di sistema è stato aggiornato con una nuova grafica. Questa prevede dei riquadri con sfondo bianco a evidenziare ciascuna delle sezioni delle Impostazioni di Android 15. Lo screenshot qui sotto vi mostra il nuovo look.

Nuovo indicatore per la registrazione dello schermo e Cast Arriva un nuovo indicatore per notificare la registrazione dello schermo in corso su Android 15. Questo è posizionato nella barra di stato sulla destra. Analogamente arriva anche un indicatore simile nel caso in cui si stia trasmettendo tramite Cast.

Personalizzazione dell'uscita su display esterni Per Pixel 8 e Pixel 9 arriva una nuova opzione per personalizzare l'uscita video su schermi esterni collegati. Come vedete dagli screenshot in basso, forniti da Mishaal Rahman, sarà possibile personalizzare l'orientamento dello schermo collegato rispetto al contenuto trasmesso.

Le altre novità in arrivo

Queste che abbiamo visto sono le novità già disponibili per coloro che installeranno Android 15 QPR1 Beta 2. Ma grazie al lavoro di Mishaal Rahman siamo in grado di vedere anche quali saranno le prossime. Tra le più interessanti troviamo il nuovo look delle impostazioni rapide di Android 15, che abbiamo già intravisto in precedenza. Arriverà poi una nuova opzione per mettere in pausa le notifiche frequenti, una nuova opzione per minimizzare la luminosità del display.

Rollout di Android 15 QPR1 Beta 2

L'aggiornamento che abbiamo descritto è in fase di distribuzione automatica via OTA a tutti coloro che hanno aderito alla beta pubblica di Android 15 QPR1. Tutti possono scegliere di non installarla: basta recarsi a questo link e rimuovere l'iscrizione alla beta per il proprio modello di Pixel. Successivamente verrà proposto un aggiornamento ad Android 14 stabile, che comporta un reset completo del dispositivo. Si può però ignorare tale aggiornamento, e attendere la versione stabile di Android 15.

