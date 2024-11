L'app Terminale per le app Linux è disponibile ma non ancora funzionante.

In un panorama in cui sono ancora pochi i produttori che hanno aggiornato i loro dispositivi ad Android 15, a meno che non parliamo di Pixel, Google rilascia una nuova beta per Android 15. Parliamo di Android 15 QPR2 Beta 1, un aggiornamento che introduce la nuova modalità DND e non solo. L'aggiornamento che è stato appena rilasciato da Google introduce due novità di particolare rilevanza per gli utenti Android, attese da qualche tempo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Come funziona Modes: la nuova modalità DND di Android 15

Già da qualche tempo abbiamo appreso che Google aveva in mente di rinnovare in maniera profonda la modalità Non Disturbare su Android. La funzione è presente sin dalla nascita del robottino verde, e chiaramente riveste un ruolo di particolare rilevanza nell'utilizzo quotidiano dei nostri smartphone Android. E la stessa rilevanza caratterizza la novità che è stata appena rilasciata da Google sui Pixel, con la nuova beta di Android 15. Parliamo di Modes, il nome che Google ha dato alla nuova modalità Non Disturbare. Come potete vedere dalle immagini in galleria, Modes permetterà di creare diverse versioni della modalità Non Disturbare in base alle proprie esigenze. Sarà quindi possibile, ad esempio, creare un modalità Non Disturbare per quando siamo a casa, creando magari delle eccezioni alla ricezione di chiamate e messaggi da parte dei contatti familiari, e di una seconda versione lavorativa, creando delle eccezioni per i contatti familiari e per i colleghi. La nuova modalità ci permetterà di creare tutte le istanze che vogliamo di Non Disturbare, con la possibilità di assegnare nomi e icone personalizzate a ciascuna variante creata della modalità DND.

Presto potremo eseguire app Linux su Android

Con la prima beta di Android 15 QPR2 sono emersi importanti riferimenti anche allo sviluppo e al rilascio dell'app Terminale su Android. Questa riveste particolare importanza soprattutto per gli sviluppatori, i quali potranno presto eseguire app Linux su Android tramite una virtual machine. Come potete vedere dalle immagini in galleria, all'interno delle Opzioni Sviluppatore della nuova beta di Android 15 è arrivata una nuova opzione per abilitare lo sviluppo in ambiente Linux. Questa, come dice la descrizione associata all'opzione stessa, permetterà di eseguire il Terminale Linux su Android. Si tratta di una funzionalità che si basa sul Android Virtualization Framework introdotto da Google con Android 13. Con questo strumento, e l'app Terminale non appena verrà distribuita, gli sviluppatori potranno eseguire app Linux su Android tramite una macchina virtuale. Al momento abilitando l'opzione appare disponibile l'app Terminale, anche se al momento non è funzionante in quanto non si avvia correttamente. Questo sarà un passo molto importante, visto che in questo modo potranno arrivare sempre più app notoriamente per dispositivi desktop anche su Android.

Rollout di Android 15 QPR2 Beta 1

Le novità che abbiamo appena descritto sono attualmente in fase di distribuzione con la Beta 1 di Android 15 QPR2. Si tratta del programma beta con il quale Google testa le funzioni che poi rilascia in versione stabile con gli aggiornamenti trimestrali di Android, i cosiddetti Feature Drop. Questo programma beta è riservato, proprio come il programma beta pubblico di Android, a coloro che hanno un Pixel supportato (ecco come aderire alla beta di Android). L'aggiornamento quindi è in fase di distribuzione via OTA a tutti coloro che hanno aderito alla beta e che hanno aggiornato alla QPR Beta precedente.

Se siete appassionati di personalizzazione ma non avete intenzione di ricorrere alla beta di Android per provare le novità in tal senso, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata alle guide che trovate in basso:

