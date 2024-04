Android 15 metterà in castigo le app cattive

Sia chiaro che già adesso Google Play Protect può intervenire rimuovendo automaticamente eventuali minacce, ma in Android 15 potrebbero esserci anche opzioni meno drastiche, come la quarantena .

La quarantena di Android 15: come potrebbe essere

Mettere app in quarantena non è una soluzione originale in sé per sé. Diversi software antivirus fanno una cosa simile, e Google si è chiaramente ispirato.

Le app messe in quarantena su Android avranno varie restrizioni rispetto a quelle ordinarie. In base a quanto riportato da Mishaal Rahman potrebbero essere le seguenti (ma non è detto che non ci siano differenze nella versione finale).

Niente notifiche Tutte le sue finestre saranno nascoste e le attività già avviate verranno interrotte Non potrà far suonare il dispositivo I suoi servizi non potranno essere interrogati da altre app (anche se le sue attività possono) Non può essere legata né ricevere comunicazioni broadcast da altre app Non può essere risolta (cioè, non apparirà nel dialogo di disambiguazione degli intenti)

Al di là dei tecnicismi, potreste pensare che un'app in quarantena sia un po' come una disattivata, ma in realtà ci sono delle differenze.

Le app disattivate ad esempio non appaiono le launcher, mentre quelle in quarantena sì. Allo stesso modo mettere un'app in quarantena è simile a sospenderla, eccetto che i singoli componenti delle app in quarantena possono comportarsi come disabilitati, quindi in pratica la quarantena è un po' una via di mezzo tra lo stato sospeso e disabilitato.