Android 15 avrà la registrazione schermo protetta: ecco come

Android 15 è la nuova versione del robottino verde che già abbiamo avuto modo di conoscere con le prime beta pubbliche sui Pixel. Ma quello che troviamo in queste prime beta non corrisponde all'insieme di novità che proporrà la versione stabile.

La registrazione schermo può rivelare informazioni sensibili

Lo strumento per la registrazione dello schermo è arrivato con Android 11, e dunque qualche anno fa ormai. Questo permette di effettuare una registrazione video di tutti i contenuti che passano sullo schermo di Android.

Si tratta di una funzionalità chiaramente utile in diverse situazioni, ma che a volte può rappresentare un rischio per i propri dati personali. Immaginiamo il caso in cui, durante una registrazione dello schermo in corso, arrivino delle notifiche con informazioni sensibili.

Per non parlare di ipotetiche falle di sicurezza che potrebbero permettere a ipotetici malintenzionati di avviare la registrazione dello schermo per carpire informazioni sensibili dalle app installate, come quelle bancarie.

Per questi motivi Google ha introdotto man mano delle misure di sicurezza nell'ambito della funzionalità di registrazione schermo su Android. L'ultima arrivata consiste nella possibilità di abilitare la registrazione esclusivamente per specifiche app, e non per qualsiasi cosa venga mostrata a schermo.

Cosa cambierà con Android 15

Con la nuova versione di Android sono in arrivo ulteriori misure di sicurezza. Con Android 15 infatti verrà introdotta una nuova API che dovrebbe permettere agli sviluppatori di inibire la registrazione schermo per le app considerate sensibili, e anche inibire la ricezione delle notifiche.