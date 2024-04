Android 15 nasconde un nuovo modo per effettuare la ricarica wireless

Forse non lo ricordate, ma nel 2020 l'NFC ha ottenuto una certificazione per consentire l'utilizzo delle sue antenne per la ricarica wireless, e ora stando al codice della prima beta di Android 15 Google potrebbe implementarlo nella nuova versione del robottino (state cercando un caricabatterie wireless? Date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori). A scoprirlo, i ragazzi di Android Authority: andiamo a vedere la novità e perché potrebbe essere importante.

Come funziona la ricarica wireless tramite NFC

Come funziona la ricarica wireless tramite NFC Oggigiorno, lo standard per la ricarica wireless è il Qi, ma molti dispositivi elettronici sono troppo piccoli per poterlo sfruttare. Il problema infatti è che lo standard Qi richiede una bobina piuttosto grande. Nel 2020, però l'NFC standard (Near-Field Communication, la tecnologia che usiamo per pagare con telefono, smartwatch o carta di credito in maniera contactless) ha aggiunto la specifica NFC Wireless Charging (WLC). Questa tecnologia funziona con antenne significativamente più piccole rispetto alla ricarica wireless Qi, anche meno di 1 cm, e possono essere prodotte in un PCB flessibile e pieghevole. Come potete immaginare, le potenze in gioco non sono elevate, si parla di 1 W a una distanza di 2 cm, ma questo potrebbe essere interessante per la ricarica wireless inversa più che per la ricarica del telefono. I vantaggi della ricarica wireless tramite NFC Le antenne NFC possono infatti essere inserite in auricolari, penne, smartwatch e tag tracker. Inoltre, la stessa antenna può essere utilizzata per i tradizionali trasferimenti di dati NFC. Al momento la specifica non è ancora stata utilizzata nei prodotti consumer, ma ora le cose potrebbero cambiare.

In Android 15 arriva il supporto per la ricarica wireless tramite NFC?

Stando a quanto trapelato nel codice della prima beta di Android 15, Google sarebbe al lavoro per portare il supporto a questa tecnologia. I ragazzi di Android Authority hanno scoperto che l'app di sistema che gestisce gli eventi correlati a NFC ora include una classe chiamata NfcCharging che avvia e interrompe la ricarica NFC, legge i payload informativi di ricarica inviati tramite NFC e altro ancora. La classe fa riferimento alla "versione 1.0.0", probabilmente la prima iterazione dell'implementazione NfcCharging di Android piuttosto che WLC 1.0, visto che ora WLC è arrivato alla versione 2.0 e supporta antenne più piccole. Altri riferimenti a questa funzione sono stati trovati nelle API dell'NFC, anche se non sono ancora state inserite nel codice di Android.

I possibili casi d'uso