Android 15 potrebbe rivoluzionare la schermata di blocco, ispirandosi a iPhone

Stiamo conoscendo gradualmente Android 15, la nuova versione del robottino verde che è arrivata in beta per i Pixel e che dovrebbe debuttare in autunno in versione stabile. E nelle ultime ore è trapelata online una novità che dovrebbe coinvolgere la sua schermata di blocco. Google sembra avere in mente di apportare delle consistenti novità per la schermata di blocco di Android 15. In precedenza, abbiamo parlato di come Google potrebbe introdurre nuovamente i widget nella schermata di blocco di Android, un ritorno al suo glorioso passato.

Android 15 come iOS? Le recenti notizie sembrano puntare su un ritorno dei widget esclusivamente per i tablet con Android 15, una decisione probabilmente dettata dalla necessità di spazio. Ma coloro che invece useranno Android 15 da smartphone potrebbero comunque apprezzare delle novità per la schermata di blocco. Stando infatti a quanto scoperto dall'appassionato Mishaal Rahman, la schermata di blocco di Android 15 potrebbe ospitare dei contenuti simili alle attività dal vivo, ovvero le Live Activities che abbiamo visto debuttare su iPhone con iOS 16. Si tratterebbe sostanzialmente di contenuti molto simili ai widget, i quali sarebbero in grado di aggiornarsi automaticamente in base all'informazione che mostrano. Su iPhone li abbiamo visti rivelarsi particolarmente utili per indicare informazioni su corse Uber in arrivo, o sullo stato della navigazione su Maps. Qualcosa di molto simile potrebbe arrivare su Android 15. Rahman è riuscito ad abilitare la funzionalità su Android 15 Beta 1.2 e, come mostrato dagli screenshot in basso, ha constatato che dovrebbe trattarsi di un riadattamento del widget At a glance nella parte bassa del display, all'interno della schermata di blocco.