La casa smart avrà un nuovo posto su Android 15

Le immagini che trovate in galleria vi mostrano come sarà il nuovo screensaver sviluppato da Google e dedicato ai controlli domotici . Gli screenshot arrivano da Mishaal Rahman , che è riuscito ad abilitare manualmente questa nuova interfaccia .

Google sta preparando delle importanti novità in arrivo sul suo robottino verde, il sistema operativo che anima milioni di smartphone in tutto il mondo. Con Android 15 arriverà anche un nuovo screensaver per la smart home.

La novità consiste dunque in un nuovo screensaver integrato a livello di sistema di Android 15. Questo screensaver permetterà di controllare tutti i dispositivi connessi nella propria casa smart. Per intenderci, si tratterebbe della stessa struttura che attualmente vediamo accedendo al toggle rapido "Home" su Android 14.

Questo nuovo scrensaver mostra anche le informazioni sull'orario corrente. La sua attivazione sarà possibile direttamente dalla sezione Screensaver presente in Impostazioni -> Display.

Stando a quanto riferito da Rahman, questa nuova interfaccia per il controllo della casa smart sarebbe compatibile esclusivamente con i dispositivi domotici accoppiati al proprio account su Google Home, e non con altre piattaforme.

Quanto appena trapelato è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile a livello pubblico. Non lo troverete quindi su Android 15 DP2, o su Android 14 QPR3. Torneremo ad aggiornarvi una volta che sapremo quando arriverà per tutti.