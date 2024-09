Android 15 sugli smartphone OPPO: annunciata la data di rilascio

Quando arriva la ColorOS 15 con Android 15

Subito dopo i rumor relativi alla data di rilascio della prima versione stabile di Android 15 da parte di Google, la quale è stata anche posticipata rispetto alle solite tempistiche alle quali ci ha abituato BigG, OPPO si fa subito sentire con i primi dettagli sul rilascio della nuova ColorOS.

L'azienda infatti ha riferito sul social cinese Weibo quando avvierà il rilascio della ColorOS 15 per i suoi modelli. Si tratta della personalizzazione di Android di casa OPPO basata su Android 15, quindi a tutti gli effetti di un major update.

OPPO ha riferito che il rilascio della ColorOS 15 partirà dal prossimo 17 ottobre, lo stesso giorno in cui l'azienda terrà un evento ufficiale per sviluppatori in Cina.

Il rilascio partirà quindi per gli utenti cinesi, e in seguito verrà esteso anche a livello internazionale. Per vedere la ColorOS 15 anche dalle nostre parti quindi ci sarà da attendere più di un mese. Lo scorso anno, abbiamo visto la ColorOS 14 lanciata ufficialmente in Cina a novembre, mentre è arrivata in Europa a partire da gennaio 2024.

Lo schema in termini di tempistiche che potrebbe seguire OPPO con la ColorOS 15 dovrebbe essere lo stesso. Quindi i vari modelli OPPO supportati dal punto di vista software dovrebbero ricevere Android 15 a partire dall'inizio del prossimo anno, o magari entro fine anno, anche in Europa.

OPPO non ha condiviso particolari dettagli su cosa aspettarsi da questo nuovo major update. I rumor finora emersi in rete hanno dipinto la ColorOS 15 come una release particolarmente ricca di aggiornamenti grafici, con un nuovo look per l'interfaccia in generale, un nuovo Control Center in stile iOS, e un elemento molto simile alla Dynamic Island.

Altri rumor più audaci indicano addirittura che potrebbe arrivare il supporto ad AirDrop.

Tra poco meno di un mese avremo tutte le conferme del caso, anche in termini di novità introdotte.