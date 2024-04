Android 15 introduce varie novità per Spazio Privato: più privacy per gli utenti

Lo smartphone è diventato uno strumento quasi indispensabile e anche per questo motivo gli utenti hanno sempre più necessità di privacy. In tal senso, Google, con Android 15, implementerà vari miglioramenti allo Spazio Privato, ovvero uno spazio isolato e protetto da password dove gli utenti possono installare app e memorizzare dati. Tra l'altro, con il nuovo sistema operativo, arriverà anche un inedito processo di installazione che guiderà gli utenti alla scoperta di questa funzione nonché consiglierà la creazione di un account Google dedicato così da separare ancora più nettamente le app.

Agli utenti verrà spiegato che la creazione di un nuovo account sarà importante per evitare, ad esempio, la possibile sottrazione di file sincronizzati oppure delle cronologie di navigazione. Inoltre, permetterà agli utenti di attivare un metodo di sblocco totalmente nuovo per accedere allo Spazio Privato, come un PIN oppure il riconoscimento dell'impronta digitale.