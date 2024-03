Android 15 prepara una nuova stretta alle app obsolete

Queste novità sono attese con Android 15 , la nuova versione di Android che è già disponibile sotto forma di Developer Preview e che il mese prossimo arriverà in beta pubblica per i Pixel . Nello specifico, non sarà possibile installare app create per versioni obsolete di Android.

Per versioni obsolete si intende app che sono state create per Android Marshamallow o versioni inferiori. In termini più tecnici, non sarà possibile installare app create con target SDK 23 o inferiori. La novità consiste nel fatto che con Android 14 non era possibile installare app create con target SDK 22. Significa quindi che con Android 14 è possibile installare app create anche per Android Marshamallow.

La scelta di Google ha ovviamente una motivazione di sicurezza. Android Marshmallow, e le versioni inferiori, includevano delle misure di sicurezza più blande relativamente alle app.

In pratica, significa che per gli sviluppatori malintenzionati è più semplice creare app per versioni di Android obsolete per tentare pratiche scorrette o illegali ai danni degli utenti.

Significa quindi che tramite app create per Android Marshmallow o versioni precedenti è più semplice immettere malware o mezzi che praticano phishing negli smartphone Android degli utenti. Sostanzialmente il motivo consiste nel fatto che queste versioni di Android non prevedono richieste di autorizzazioni specifiche per l'accesso alla memoria e ai file del dispositivo.

Questa novità è stata scovata nella Developer Preview 2 di Android 15, dove il target minimo per l'installazione delle app è SDK 24. Non sarà possibile installare le app create per versioni precedente nemmeno tramite sideload, ovvero tramite procedura manuale o da store di terze parti.