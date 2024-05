Se tenete spesso il telefono in orizzontale, adorerete queste novità di Android 15

Trovate che il pannello delle notifiche del vostro telefono Android non sia particolarmente gradevole in orizzontale? Con Android 15 potrebbe avere un aspetto molto migliore, e anche la schermata di blocco

È indubbio che la maggior parte del tempo teniamo il telefono in modalità verticale, e i produttori stessi hanno promosso questo comportamento con dispositivi sempre più stretti e lunghi (per arrivare all'estremo con i Galaxy Z Fold di Samsung da chiusi). A volte però giriamo il nostro smartphone in orizzontale, soprattutto quando guardiamo dei contenuti video, giochiamo o lo appoggiamo su una scrivania. E se l'interfaccia di Android non è ottimizzata in questo senso, almeno non quanto quella per tablet, le cose starebbero per cambiare con Android 15 (scoprite la nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per Android).

Impostazioni rapide, notifiche e schermata di blocco: le novità di Android 15

A scoprire questa novità è il solito Mishaal Rahman, che a partire da Android 14 QPR 1 Beta 1 ha notato ed è riuscito ad attivare nuove porzioni dell'interfaccia che meglio si adattano in orizzontale. In Android 14 infatti quando ruotate il telefono in orizzontale le impostazioni rapide vengono relegate alla parte superiore, mentre le notifiche sono spostate in basso (immagine sotto).

Abbassando completamente la tendina delle notifiche, invece, tutto lo spazio è occupato dai pulsanti delle impostazioni rapide. A parte la questione estetica, non proprio elegante, c'è un sacco di spazio sprecato. Per non parlare della schermata di blocco, che non può proprio ruotare in orizzontale.

In Android 15, invece, Rahman è riuscito ad abilitare manualmente il nuovo pannello delle notifiche che riprende l'interfaccia per tablet. In questo modo a sinistra trovate i pulsanti delle impostazioni rapide in una griglia 2x2, oltre al cursore per la luminosità, e a destra c'è abbastanza spazio per mostrare le notifiche.

Fonte: Android Authority

Non solo, ma con Android 15 anche la schermata di blocco può ruotare in orizzontale, con un aspetto, anche qui, simile a quello dei tablet.

Fonte: Android Authority

Come vedete qui sotto, anche la sezione dedicata all'inserimento del PIN è ottimizzata in maniera adeguata in orizzontale.

Fonte: Android Authority

C'è ancora del lavoro da fare: i bug ancora da risolvere