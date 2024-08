L'attesa di Android 15 stabile sarà più lunga del solito

Android 15 stabile non arriverà a settembre

Dopo il lancio della prima beta QPR di Android 15, apprendiamo novità che riguardano il suo rilascio in versione stabile. Si tratta della build che corona il programma beta di Android 15 lanciato da Google lo scorso maggio.

I dettagli appena emersi in rete si riferiscono sia al rilascio del codice sorgente di Android 15, che al rilascio della versione stabile della nuova versione di Android.

Il codice sorgente di Android 15, ovvero l'Android Open Source Project, verrà rilasciato il prossimo 3 settembre.

Si tratta di una novità che riguarda soprattutto gli sviluppatori che lavorano con Android, i quali potranno finalmente far riferimento al codice della nuova versione di Android per ottimizzare le app e i servizi che offrono agli utenti Android.

Inoltre, il codice AOSP si rivela molto utile per tutti coloro che sviluppano custom ROM Android, uno dei pilastri del modding per il robottino verde. In questo modo, tutti gli sviluppatori che sono attivi nel segmento del modding Android potranno aggiornare i loro prodotti coerentemente con Android 15.

Rispetto alle scorse versioni di Android, troviamo circa un mese di anticipo rispetto al rilascio del codice AOSP di Android 14, mentre Android 13 ha visto un notevole anticipo visto che venne rilasciato il 15 agosto. Altro aspetto importante che riguarda la data di rilascio del codice sorgente di Android consiste nel fatto che, almeno fino ad Android 14, è coinciso con il rilascio della versione stabile della nuova build di Android.

Per Android 15 invece non sarà così. Come riferito da Android Authority, la stabile di Android 15 non arriverà in concomitanza con il suo codice sorgente. Dunque, non aspettatevi il major update ad Android 15 per il 3 settembre. Secondo fonti interne, Google avrebbe in mente di rilasciare la stabile di Android 15 addirittura verso metà ottobre.

Il motivo di tale scelta consisterebbe nel prendere tempo per migliorare ulteriormente la stabilità di sistema. E se proprio non volete attendere, allora è il caso di considerare l'adesione al programma beta di Android, a patto che abbiate un Pixel compatibile.

E a proposito di Pixel compatibili, questi sono i modelli che riceveranno automaticamente l'aggiornamento ad Android 15 stabile: