Android 15 è ufficiale: ecco quando arrivano la beta e la versione stabile

Google ha appena ufficializzato Android 15, rilasciando la prima Developer Preview che già ci può fornire una panoramica che vedremo con la nuova versione di Android. Ora possiamo anche vedere quando arriveranno i prossimi aggiornamenti importanti per Android 15.

In questo articolo abbiamo parlato delle novità incluse in Android 15, almeno per quanto riguarda questa prima Developer Preview. Ora invece parliamo di quando e come arriveranno le prossime versioni di Android 15.

Google ha infatti annunciato il piano di rilascio dei prossimi aggiornamenti di Android 15 prima della versione stabile. La figura che trovate proprio qui sotto riassume il tutto.