Con Android 15, la vibrazione si adatta all'ambiente circostante

Sono passati due giorni dal rilascio dell'ultima beta di Android 15 , e oltre alle numerose novità ora spunta una funzione nascosta per alcuni Pixel: la vibrazione adattativa (a proposito, sapete come creare una suoneria su Android ?).

Come funziona la vibrazione adattativa

Dopo l'aggiornamento ad Android 15 Beta 2, alcuni utenti di telefoni Pixel, Pixel 7 Pro e Pixel 8 Pro, hanno trovato la sorpresa di una nuova impostazione in Impostazioni > Suoni e vibrazione > Vibrazioni e feedback aptico.

Qui è apparsa la voce Vibrazione adattativa (Adaptive vibration), disattivata per impostazione predefinita, che permette di regolare automaticamente la forza delle vibrazioni in base all'ambiente circostante in base ai sensori.

Toccandola, si arriva a una pagina che infatti dichiara:

Il microfono del telefono e altri sensori vengono utilizzati per determinare i livelli sonori e il contesto. Nessun dato viene mai registrato.

Sempre in questa pagina, si vede un'animazione che spiega come funziona lo strumento. Se abilitato, la vibrazione sarà più intensa quando il telefono è su un divano e meno intensa quando è su un tavolo.

Questo ha senso, dal momento che i cuscini su un divano possono smorzare le vibrazioni, mentre su una superficie dura potrebbe risultare fastidiosa.