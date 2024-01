Android 15 sarà anche un ritorno alle origini

Android è il sistema operativo che anima milioni di smartphone in tutto il mondo (ecco la raccolta dei migliori modelli Android del mese). Il robottino verde ha ormai una certa maturità, dopo anni di aggiornamenti e nuove versioni del sistema. Attualmente conosciamo Android 14 come la versione più recente del robottino verde, con Android 15 che invece verrà lanciato in beta a partire da maggio prossimo. Ma nonostante manchi qualche mese, siamo già in grado di intravedere alcune delle novità che arriveranno con Android 15.

La novità della quale stiamo per parlare riguarda un aspetto che possiamo definire iconico se parliamo di Android, ovvero di widget. Questi elementi grafici sono presenti su Android sin dalla prima. Dopo anni di sviluppo e utilizzo, sono stati relativamente accantonati in termini di sviluppi software. Paradossalmente, l'adozione dei widget anche da parte di Apple su iOS è coincisa con la nuova linfa per il rinnovamento dei widget anche su Android. Con Android 15 potrebbe tornare una funzionalità legata ai widget che addirittura non si vedeva da Android 4.2 Jelly Bean, la versione di Android lanciata ben 12 anni fa. Stiamo parlando dei widget nella schermata di blocco. Chiaramente non aspettiamoci un'implementazione come quella del 2012, anche perché la stessa venne accantonata con la successiva versione di Android l'anno dopo.

Gli screenshot che trovate in basso mostrano come potrebbero essere aggiunti i widget nella schermata di blocco di Android 15. Sembra che tutto passi da uno "spazio comune" (con questo nome viene menzionato all'interno del codice) che potrà essere creato alla destra della schermata di blocco da coloro che intendono aggiungere widget. Il buon Mishaal Rahman è riuscito ad abilitare la funzionalità e ad aggiungere qualche widget. Dalle immagini vediamo come lo spazio comune per i widget ancora sia in fase di sviluppo, visto che i widget aggiunti si sovrappongono all'indicazione dell'orario nella schermata di blocco. Ma comunque riusciamo a vedere i widget di Google Orologio e Finance operativi.