Android 15 porterà dei widget esclusivi su tablet

La prima beta pubblica di Android 15 è appena arrivata e finalmente possiamo provare con un certo grado di affidabilità le prime novità della nuova versione del robottino verde. Tra queste troviamo qualcosa in esclusiva per i tablet.

Nelle ultime ore il noto Mishaal Rahman ci ha mostrato come sarà possibile aggiungere dei widget alla schermata di blocco su Android. Questa funzionalità sarebbe una prerogativa dei tablet.

Questa funzionalità non sarebbe una rivoluzione. In un nostro precedente articolo abbiamo ricordato come circa 10 anni fa su Android era possibile avere widget nella schermata di blocco di Android. Ora la feature sta per tornare e, come mostrato da Rahman, nella prima beta di Android 15 vi sono nuove e significative tracce.