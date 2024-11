Android 16 a giugno 2025. Google fa bene a bruciare così i tempi?

Android 16 prima del previsto: ecco quando arriva

Andiamo subito al sodo. Android 16 arriverà prima del previsto, questo si vociferava online da qualche settimana e ora da Android Headlines sarebbe arrivata una conferma non ufficiale.

Il prossimo 3 giugno 2025 sarebbe la data scelta da Google per rilasciare ufficialmente Android 16. Questo significa che nella giornata del 3 giugno il nuovo major update di Android verrà integrato nel codice AOSP e verrà rilasciato via OTA per tutti i Pixel compatibili.

Parliamo di un rilascio "prima del previsto" rispetto ai tempi ai quali ci ha abituato Google nel corso di questi anni. Solitamente infatti la nuova versione di Android è stata rilasciata tra agosto e ottobre di ogni anno. Quest'anno abbiamo visto Android arrivare addirittura a metà ottobre.

Con Android 16 invece dovrebbe cambiare tutto, con un anticipo di ben circa 3 mesi rispetto alle tempistiche seguite da Google per le precedenti versioni di Android. Un rilascio per inizio giugno significherebbe una presentazione di Android 16 in versione stabile direttamente al Google I/O del 2025.

E questa novità dovrebbe impattare anche sul programma beta pubblico di Android 16. Se siamo stati abituati al rilascio delle prime beta pubbliche di Android tra maggio e giugno di ogni anno, per il 2025 potremmo assistere a un rilascio delle prime beta pubbliche di Android 16 addirittura verso febbraio o al massimo marzo.

Questo anticipo dei tempi dovrebbe poi coinvolgere anche tutti i dispositivi Android che verranno lanciati sul mercato a partire dalla prossima estate.

Ci aspettiamo sicuramente che i nuovi Pixel arriveranno sul mercato con Android 16, non come è accaduto per la serie Pixel 9 che ha debuttato con Android 14. E lo stesso potrebbe valere per i nuovi modelli degli altri produttori, come ad esempio i pieghevoli del 2025 di casa Samsung.

Speriamo solo che questo anticipo delle tempistiche non impatti negativamente sul volume di novità che troveremo nella nuova versione di Android, visto che, se tutto fosse confermato, di fatto arriverebbe a distanza di circa 8 mesi dalla precedente.