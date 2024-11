Quando arriveranno i nuovi aggiornamenti di Android 16? I tempi per le beta e la stabile

Google ha sorpreso un po' tutti con il rilascio della prima Developer Preview di Android 16, in anticipo rispetto alle solite tempistiche e con Android 15 che ancora non è stato distribuito su larga scala oltre i Pixel. Oltre alla DP1, apprendiamo anche della timeline dei prossimi aggiornamenti di Android 16.

Android 16 per è disponibile in forma di anteprima per sviluppatori, una versione che chiaramente non è consigliata a chi vuole provarla nel quotidiano. E allora andiamo a vedere quando sono attese le beta pubbliche, e la versione stabile.