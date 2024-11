Mentre (quasi) nessuno ha Android 15, Google ha già rilasciato Android 16 DP1

Appena un mese fa Google ha rilasciato la prima versione stabile di Android 15, e incredibilmente nella serata di oggi ha rilasciato Android 16. Sì, avete capito bene: Google rilascia la prima Developer Preview di Android 16, il major update del robottino verde che era atteso per il prossimo anno. Un cambio di passo in termini di tempistiche era nell'aria, ma di certo non ci aspettavamo Android 16 così in anticipo rispetto ai classici tempi di Google nel rilasciare le nuove versioni di Android. Andiamo quindi a vedere quali sono le novità di questo primo assaggio di Android 16, e come provarle.

Ecco le novità di Android 16 DP1

La release appena rilasciata da Google si identifica con Android 16 DP1, ovvero la prima Developer Preview di Android 16. Le anteprime per sviluppatori sono delle build abbastanza primitive, le quali potrebbero non funzionare correttamente sotto diversi aspetti. Ma questo non ci impedisce di vedere quali sono le novità di Google per Android 16, almeno in parte. Connessione Salute, la piattaforma integrata su Android che permette di raccogliere dati relativi alla salute e alle attività fisiche, soprattutto dai dispositivi indossabili connessi al nostro smartphone, sarà in grado di registrare e sincronizzare anche i referti medici. Una novità di particolare rilevanza considerando come la digitalizzazione stia correndo rapidamente anche nel settore clinico e ospedaliero.

Con Android 16 sarà anche più semplice non farsi assillare dalle notifiche compulsive. Con la funzionalità cooldown per le notifiche (ancora non sappiamo come verrà tradotta in italiano) Android minimizzerà il volume e le notifiche quando se ne riceveranno in gran numero nello stesso arco di tempo. Il tempo di minimizzazione potrà arrivare a due minuti, e non impatterà su sveglie, chiamate e conversazioni contrassegnate come prioritarie.

Arriva la possibilità di condividere l'audio con dispositivi multipli. Con Audio Sharing sarà infatti possibile condividere i contenuti che si stanno ascoltando con altri dispositivi, e quindi potenzialmente con altre persone. Come vedete dalle immagini in basso, la funzionalità permetterà la connessione e la condivisione dell'audio con altri dispositivi compatibili con Bluetooth LE. Al momento sembra essere disponibile per Pixel 8 e Pixel 9.

Per il display arriva la possibilità di diminuire ulteriormente la luminosità in determinate condizioni. Si tratta della funzione che sostituirà l'opzione Extra dim che abbiamo avuto a disposizione fino ad Android 15.

Dalle informazioni di sistema viene confermato che il nome in codice di Android 16 è Baklava, e in questo articolo abbiamo spiegato il motivo della scelta di Google.

Come provare subito Android 16 DP1

Cominciamo subito con il vedere quali sono i modelli compatibili con la prima Developer Preview di Android 16. Si tratta ovviamente dei Pixel di Google, cosa che avverrà anche per le beta pubbliche. Ecco i modelli compatibili: Pixel 6, Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8, Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold Come si installa Android 16 DP1? Ribadiamo che non si tratta di una beta, e quindi non potremo seguire la guida per entrare nella beta di Android. Sarà infatti necessario usare Android Flash Tool, lo strumento messo a disposizione da Google per sviluppatori e utenti più curiosi, e anche temerari. Questo perché si tratta di una Developer Preview, e installarla sul proprio dispositivo potrebbe pregiudicarne l'utilizzo quotidiano. Se volete comunque provare, allora dovete accedere a questo link dove troverete la procedura e i link di download. Sottolineiamo che si tratta di una procedura che prevede lo sblocco del bootloader, un'operazione che implica il reset del dispositivo ai dati di fabbrica (ecco come fare un backup su Android). Se invece volete stare tranquilli, allora vi suggeriamo di attendere almeno il rilascio della prima beta pubblica di Android 16.

Quando arrivano i prossimi aggiornamenti di Android 16

Con il rilascio di questa prima Developer Preview di Android 16 abbiamo anche modo di vedere quando arriveranno i prossimi aggiornamenti della nuova versione di Android. La linea temporale che trovate in basso è stata appena condivisa da Google, e ci mostra quando arriverà la seconda Developer Preview e le beta pubbliche. L'altra notizia importante riguarda proprio il rilascio delle prime beta, il quale avverrà a partire da gennaio 2025, ovvero con un rilevante anticipo rispetto alle solite tempistiche di Google. La prima versione stabile di Android 16 dovrebbe arrivare intorno a maggio 2025, o al massimo giugno.

Altre guide utili su Android