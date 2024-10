Android 16 sarà letteralmente un ritorno alle origini, e potrebbe arrivare prima del previsto

Android 16 è qualcosa che conosceremo il prossimo anno, ma già possiamo farci un'idea di alcune delle sue peculiarità. Il nome in codice è storicamente importante , soprattutto per gli appassionati di lunga data del robottino verde.

Siamo ancora in attesa della prima versione stabile di Android 15 , quella che Google ha posticipato rispetto al solito periodo di lancio. Conosciamo la nuova versione di Android solo grazie alle beta pubbliche (ecco come fare per entrare nella beta di Android ), ma già è tempo di parlare della successiva. Sono emersi infatti i primi rumor su Android 16 , con i quali apprendiamo quando potrebbe avvenire la sua uscita e il nome in codice .

Android 16 Baklava: ecco perché

Android 16 sarà Baklava. Parliamo del nome in codice corrispondente al dessert (un dolce tipico greco) scelto da Google.

Per chi non lo sapesse si tratta di una tradizione che va avanti dalla notte dei tempi di Android, in base alla quale ogni versione è associata a un dolce.

E finora Google ha seguito un ordine alfabetico nel selezionare il dessert associato a ogni release di Android.

Android 15 corrisponde a Vanilla Ice Cream. E allora perché Android 16 non sarà Waffle o qualcosa di simile? Secondo quanto scovato da Android Authority nel codice di sviluppo di Android sarà Baklava, e c'è una spiegazione sensata.

Tutto risiederebbe nel cambiamento apportato da Google al modo di sviluppare Android. Ormai da qualche anno abbiamo visto le versioni Quarterly Platform Release, ovvero dei rilasci trimestrali che vengono testati in beta prima di diventare i Feature Drop per i Pixel.

Ebbene, proprio il codice di queste build ha dato origine al cambiamento che ci ha portato a Baklava. Con Android 14 iniziavano infatti con la lettera U, per essere coerenti con il dessert Upside Down Cake che identificava quella versione di Android, mentre quelle su base Android 15 hanno dei codici build che iniziano per A.

Logico quindi che quelle di Android 16 inizieranno con la B.

E allora capiamo perché Android 16 sarà Baklava, proprio per essere coerente con le build Quarterly Platform Release che poi Google rilascerà il prossimo anno.

D'altronde, un reset dell'alfabeto per quanto riguarda i nomi dei dessert sarebbe dovuto accadere prima o poi. I più affezionati avranno però ancora il loro dolcetto da associare alla nuova versione del sistema operativo.