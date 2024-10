Due belle novità di Android 16 per quick setting e non disturbare

Da poche settimane abbiamo conosciuto ufficialmente Android 15, rilasciato da Google per i suoi Pixel in versione stabile dopo un'attesa più lunga del solito (ecco come entrare nella beta di Android per provare in anteprima gli aggiornamenti). E allora è già il momento di parlare del prossimo capitolo. Sono infatti trapelati i primi dettagli su come cambieranno i Quick Settings e la modalità DND su Android 16.

I Quick Settings, ovvero le impostazioni rapide di Android che da sempre sono localizzate nella classica tendina del robottino verde, e la modalità DND, ovvero la modalità Non Disturbare (Do Not Disturb), sono due funzioni cardine di Android e questo sarà particolarmente vero per la prossima versione del robottino verde.