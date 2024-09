È già tempo di Android 16: come verrà rivoluzionata la tendina notifiche e impostazioni rapide

Dalle beta pubbliche di Android 15 (ecco come entrare nella beta di Android ) abbiamo visto diverse novità, e nel codice AOSP ne sono state scovate delle altre che potrebbero arrivare nelle future versioni di Android. Tra queste troviamo un nuovo design per la classica tendina delle notifiche e delle impostazioni rapide.

Come sarà la nuova tendina delle notifiche e delle impostazioni rapide con Android 16

La tendina delle notifiche che troviamo attualmente su Android 15 è stata introdotta da Google da ormai 3 anni, con il lancio di Android 12. Si tratta di un'interfaccia che permette di consultare le notifiche ricevute dalle varie app, accedere alla cronologia delle notifiche e alle relative impostazioni.

Dalla stessa interfaccia è possibile accedere alle impostazioni rapide e, tramite uno swipe laterale, al resto delle opzioni rapide configurate dall'utente.

Il design è coerente in pieno con le linee guida del Material You. Con Android 16 le cose potrebbero cambiare, in maniera abbastanza marcata.

Le immagini che trovate nella galleria in basso sono state generate da Mishaal Rahman il quale, scavando nel codice di Android 15, è riuscito ad attivare in anteprima la nuova interfaccia per la tendina delle notifiche e delle impostazioni rapide. Si ipotizza che questa non arriverà con i futuri aggiornamenti di Android 15, ma probabilmente con il prossimo major update del robottino verde.

Dicevamo che si tratta di una vera rivoluzione in quanto la tendina viene rinnovata in due dimensioni:

Il primo aggiornamento riguarda l'interfaccia grafica , con i riquadri delle impostazioni rapide nelle prime due file che hanno una dimensione rettangolare, più o meno come quelli che troviamo su Android 14 e Android 15, mentre quelli che si trovano sotto appaiono molto più ridotti , di forma quasi circolare. Questo significa che gli utenti potranno visualizzare un numero maggiore di impostazioni rapide , andando probabilmente a eliminare la necessità di effettuare lo swipe laterale.

, con i riquadri delle impostazioni rapide nelle prime due file che hanno una dimensione rettangolare, più o meno come quelli che troviamo su Android 14 e Android 15, mentre quelli che si trovano sotto appaiono , di forma quasi circolare. Questo significa che gli utenti potranno visualizzare un , andando probabilmente a eliminare la necessità di effettuare lo swipe laterale. Il secondo aggiornamento riguarda la modalità di accesso alle notifiche e alle impostazioni rapide. Con un primo swipe verso il basso si accederà alla sezione delle notifiche, con la tendina che rimarrà abbassata a metà: nella parte superiore sarà possibile consultare le notifiche, mentre nella seconda sarà possibile continuare a visualizzare l'app aperta. Una sorta di schermo diviso che ci piace. Per accedere alle impostazioni rapide sarà necessario effettuare un secondo swipe con due dita verso il basso, a espandere il pannello.

Insomma, si tratta di un rinnovamento che potrebbero rendere coerente, in maniera non esatta, la tendina di Android stock con quella che troviamo implementata su HyperOS di Xiaomi.

Ovvero una tendina che prevede una gestione concettualmente indipendente di notifiche e impostazioni rapide.

Apprezziamo la possibilità di avere più impostazioni rapide nella stessa schermata. Per esperienza, ci accorgiamo che le impostazioni rapide usate nella stragrande maggioranza dei casi sono quelle presenti nel primo pannello. Personalmente ci viene anche difficile ricordare quali impostazioni rapide sono presenti effettuando lo swipe laterale.