Anche il vostro telefono Android dice addio al COVID

Tra quelle più importanti, e anche più rapide, ricordiamo l'iniziativa di Google e Apple di integrare nei rispettivi sistemi operativi un processo di notifiche automatiche per avvertire gli utenti della vicinanza ad altri utenti risultati positivi al virus. Questo sistema di notifiche è stato progettato per essere integrato e funzionare con le app sviluppate a livello nazionale per il tracciamento del COVID .

Oggi parliamo della pandemia come un evento del passato, per fortuna, visto che l'emergenza sanitaria è stata definita conclusa nonostante la malattia è ancora presente in tutto il mondo. E in quel periodo ricordiamo le tantissime iniziative che hanno provato a rendere i nostri smartphone più utili per superare quel periodo buio.

Quindi parliamo dello stesso sistema che ha lavorato in tandem con l'app Immuni, quella che è stata lanciata in Italia proprio per aiutare il tracciamento del virus nel nostro paese. Il successo del sistema di notifiche di Android e iOS è stato altalenante, visto che l'adozione e la fiducia da parte degli utenti era un requisito fondamentale per la sua riuscita.

Ricordiamo come tutte le iniziative legate al tracciamento e al contenimento del COVID hanno goduto della stessa, incostante accoglienza.

Per fortuna abbiamo voltato pagina e allora, nell'epoca attuale in cui non è più necessario usare app e sistemi di tracciamento del COVID, il sistema messo a punto da Google non ha più senso di esistere. Proprio per questo motivo il sistema di notifiche di esposizione al COVID è stato rimosso definitivamente da Android.

La novità è stata scovata nella versione dei Play Services a metà ottobre, e ora anche nella versione stabile (la 23.42) non è più presente. Apple ha attuato una misura simile in precedenza, comunicando ai suoi utenti che avrebbero potuto disattivare le notifiche di esposizione ed eliminare tutti i dati associati a esse.

Al di là delle considerazioni sociali, che non sono il tema principale di discussione su queste pagine, ci sentiamo di fare una riflessione sull'aspetto tecnico di questo sistema per le esposizioni.

La pandemia è scoppiata tra febbraio e marzo, e dopo due mesi Google e Apple sono state in grado di rilasciare sui loro sistemi operativi, che animano miliardi di dispositivi nel mondo, un sistema di notifiche per le esposizioni pienamente funzionante e aperto a qualsiasi app di tracciamento. Salutiamo quindi una delle funzionalità più complesse e importanti che abbiamo mai visto sui nostri smartphone, peccato non sia stata sfruttata al massimo.