Android Auto si aggiorna, novità per la personalizzazione all'orizzonte

Quella maggiormente di rilievo è arrivata con il rinnovamento grafico di tutta l'interfaccia, denominata Coolwalk per l'occasione e che ormai è stata distribuita a tutti. Ma il supporto software di Google per Android Auto non si ferma .

Android Auto è il sistema di infotainment che è il punto di riferimento per milioni di utenti con smartphone Android , e con il quale è possibile sincronizzare il telefono con l'auto. Nell'ultimo anno Google ha introdotto consistenti novità software per Android Auto.

Nelle ultime ore è stato appunto rilasciato un nuovo aggiornamento per Android Auto. Si tratta della versione 10.8, destinata a coloro che hanno aderito alla beta di Android Auto. Come spesso accade per gli aggiornamenti intermedi di Android Auto, Google non ha rilasciato un changelog dettagliato, e quindi possiamo solo ipotizzare che si tratti di un update per introdurre miglioramenti generali.

Al di là di questo aggiornamento, sono emerse anche alcune voci su cosa potrebbe arrivare in futuro su Android Auto in termini di novità tangibili.

Si parla infatti di novità che riguarderanno la personalizzazione: nello specifico, su Android Auto dovrebbe arrivare una nuova opzione per impostare degli sfondi personalizzati su Android Auto.

Finora è stato solo possibile impostare degli sfondi predefiniti su Android Auto, con la novità che sarebbe in arrivo invece gli utenti dovrebbero poter essere nella posizione di impostare sfondi personalizzati, diversi da quelli proposti da Google. Sul rilascio di questa novità ancora non vi sono conferme, così come non sappiamo le eventuali tempistiche di rilascio.