Android Auto e le auto elettriche vanno sempre più d'accordo

La novità appena menzionata fa riferimento ai veicoli elettrici , e in particolare a quelli che sono dotati dello specifico tipo di presa NACS per la ricarica della batteria.

Le novità con il nuovo aggiornamento di Android Auto

Nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Android Auto, una cosa che accade abbastanza frequentemente, soprattutto per coloro che hanno la versione beta del software di infotainment.

Il nuovo aggiornamento di Android Auto arriva con una novità principale, corrispondente al supporto alle prese NACS da parte di Google Maps integrato.

Con questa novità gli utenti di Android Auto che hanno un veicolo elettrico potranno ricevere indicazioni sulle stazioni di ricarica anche se hanno una presa NACS.

Potranno quindi ricevere informazioni sulle eventuali soste da fare per la ricarica durante un itinerario avviato su Maps, ed essere sicuri che le soste proposte per la ricarica siano in colonnine compatibili (vi ricordiamo quali sono le migliori app per le colonnine di ricarica) con la porta di ricarica NACS.

Il supporto alle auto dotate di porta di ricarica NACS farà quindi compagnia a quello precedentemente integrato per altri standard di ricarica, come J1772, CCS (Combo 1 e 2), Tipo 2 e CHAdeMO.

Come potete vedere dallo screenshot in galleria, che ritrae appunto la nuova opzione che permette di selezionare NACS come tipologia di porta di ricarica, la nuova opzione è accompagnata dalla dicitura "Non-Tesla". Questo perché la porta di ricarica NACS è presente soprattutto sui veicoli di Tesla. Questi ultimi non sono supportati perché Tesla non supporta Android Auto nella sua totalità, visto che offre il suo software di sincronizzazione con il telefono e navigazione.

La novità che abbiamo appena visto arriva con il più recente aggiornamento di Android Auto in versione beta. La build di riferimento è identificata dal codice 12.9.143804. Ipotizziamo che, una volta testata sulla beta, la novità arriverà anche per coloro che hanno la versione stabile di Android Auto.