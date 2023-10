Il bug che lascia Android Auto senza parole

Sono passate solo poche settimane da quando Google ha rilasciato la prima e attesa versione stabile di Android 14 per i suoi Pixel . Sono state tante le novità introdotte, peccato che siano arrivati anche dei bug che riguardano Android Auto .

Diversi utenti che hanno aggiornato il proprio smartphone ad Android 14 infatti lamentano dell'impossibilità di ascoltare la guida audio durante la navigazione su Google Maps in Android Auto. Secondo le segnalazioni emerse online, sarebbe impossibile ascoltare la guida vocale durante la navigazione, anche avendola attivata correttamente.

E lo stesso problema si verificherebbe anche con altre app che presumono l'ascolto di contenuti multimediali, come Spotify. Il problema non si verificava prima dell'aggiornamento ad Android 14, e quindi è facile ipotizzare che ci sia una sorta di incompatibilità parziale tra la nuova generazione del sistema operativo e i contenuti audio su Android Auto.

Al momento non è chiaro se Google è a conoscenza del problema e se sta lavorando per risolverlo. Dobbiamo precisare che, pur avendo un Pixel aggiornato ad Android 14, non abbiamo riscontrato problemi nell'ascolto di contenuti audio con Spotify. Fateci sapere se invece voi avete notato il problema.