Se Android Auto non funziona dopo l'aggiornamento ad Android 14, provate questa soluzione!

Con Android 14 Google ha introdotto diverse novità sugli smartphone, tuttavia il suo rapporto con Android Auto non è nato nel migliore dei modi. Difatti, non sarebbero poche le segnalazioni di utenti relativamente a malfunzionamenti e bug emersi a seguito dell'installazione dell'ultima versione del sistema operativo. Nelle scorse ore, però, un utente ha fornito una soluzione che risolverebbe tutti i mali.

In particolare, questa soluzione, che funzionerebbe soltanto su un'auto in cui Android Auto non si avvia proprio, consiste nell'abilitare il debug USB sullo smartphone. A seguito di questa modifica, Android Auto dovrebbe funzionare correttamente (in seguito si potrà anche disattivare il debug USB). A riguardo, qualcuno sui forum di Google ha confermato l'efficacia della soluzione, aggiugendo che per portare l'operazione a termine con successo occorre riavviare lo smartphone.