Su Android Auto arriva una nuova app meteo

Per questo MyRadar permette di ricevere notifiche e avvisi nel caso in cui si stiano per verificare degli intensi eventi atmosferici che non sono stati previsti, almeno non completamente in termini di intensità, dai classici servizi meteo.

Con il supporto ad Android Auto, l'app MyRadar permetterà quindi di ricevere avvisi in caso di fenomeni meteorologici preoccupanti sul percorso di navigazione impostato in auto. Gli screenshot in galleria vi mostrano un'anteprima di come appare la sua interfaccia su Android Auto.