La chicca che mancava ad Android Auto: come controlleremo l'autoradio

Android Auto è la piattaforma software che usano milioni di automobilisti per sincronizzare il proprio smartphone Android con l'auto, per un'esperienza di guida più sicura e più comoda. Nel corso degli ultimi anni ha visto tanti miglioramenti , e all'orizzonte ci sarebbe addirittura il controllo dell'autoradio per Android Auto.

Android Auto risolverà una delle sue scomodità

Allo stato attuale, Android Auto permette il controllo di tutti i contenuti multimediali in riproduzione dai vari servizi di streaming supportati. Questo è possibile tramite dei controlli a schermo ottimizzati, i quali fanno sì che il conducente possa gestire la riproduzione multimediale in tutta sicurezza.

La cosa che però manca, e ce ne accorgiamo nell'utilizzo quotidiano, è il controllo dell'autoradio. Finora infatti Android Auto non ha mai contemplato la gestione dell'autoradio durante la guida.

Questa è una scomodità perché, per gli utenti che vogliono ascoltare l'autoradio e non i contenuti multimediali, è necessario uscire manualmente dall'interfaccia di Android Auto per poi accedere ai comandi dell'autoradio tramite il sistema software presente in auto.

Si tratta di operazioni e passaggi in più che sicuramente richiedono tempo, e una certa dose di attenzione del conducente che viene tolta alla guida. Per fortuna Android Auto sta per risolvere questa criticità.

Nelle più recenti versioni del sistema di infotainment sono emersi dettagli che indicano l'introduzione di funzionalità dedicate al controllo dell'autoradio. Si parla infatti di categoria Car Audio per queste opzioni, le quali dovrebbero consistere nella possibilità di passare da stazioni FM ad AM e viceversa, e di selezionare "HD Radio".

Dovrebbe quindi arrivare un nuovo set di controlli, del tutto analogo al set di controlli multimediali che già troviamo per i servizi di streaming, che permetta di gestire l'autoradio.

O più semplicemente, un'opzione per abilitare il canale dell'autoradio e poi gestire i contenuti riprodotti con i controlli multimediali che già in parte conosciamo. Sarebbe davvero un grande passo avanti per Android Auto.

Oltre a questo, i riferimenti scovati indicano anche la rimozione della possibilità di personalizzare lo sfondo, segno che Google è sempre più intenzionata ad avere lo sfondo dello smartphone anche su Android Auto.