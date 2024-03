Android Auto si aggiorna con una novità per le app vietate alla guida

L'aggiornamento per la piattaforma che permette di connettere il vostro smartphone Android all'auto, ha ricevuto infatti una novità grafica che vi permetterà di capire al volo quali app non sono utilizzabili , per questioni di sicurezza stradale ovviamente, mentre siete alla guida, ovvero mentre l'auto è in movimento .

Android Auto riceve un nuovo aggiornamento software, con Google che conferma l'accurato supporto fornito alla sua piattaforma di infotainment. L'update introduce una novità molto importante per le app che non sono permesse alla guida .

L'immagine che trovate qui sotto mostra proprio ciò di cui stiamo parlando. Il drawer delle app su Android Auto ora mostra le icone delle app installate con un eventuale badge rappresentato da un'icona con la lettera "P".

Tale badge non appare per tutte le icone delle app installate, ma solo per quelle che possono essere usate esclusivamente quando l'auto è parcheggiata. Nell'esempio in galleria vedete come GameSnacks, popolare app che permette di accedere a diversi giochi, sia accessibile esclusivamente quando l'auto è ferma.

Si tratta ovviamente di una funzione di sicurezza integrata di Android Auto, con la quale il sistema impedisce che gli utenti guidino mentre usano app che potrebbero distrarli mentre lo fanno. Il blocco delle app durante la guida era già disponibile in precedenza: la novità che è stata introdotta consiste proprio nel badge che abbiamo appena visto.

Con il nuovo badge introdotto su Android Auto gli utenti potranno sapere quali sono le app non utilizzabili mentre si guida semplicemente accedendo alla lista delle app installate, mentre in precedenza era necessario provare ad avviare l'app per ricevere il messaggio di blocco durante la guida.

La novità che abbiamo appena visto sarebbe disponibile con la versione 11.4 di Android Auto. Fateci sapere se l'avete già ricevuta.