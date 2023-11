Android Auto non vi ascolta: nuovo bug per i comandi vocali

Dopo le recenti novità introdotte da Google su Android Auto, non abbiamo mai smesso di aggiornarvi nemmeno sui bug che emergono sulla piattaforma. Tra quelli più recenti e rilevanti troviamo un problema fastidioso che affligge i comandi vocali .

Android Auto è sicuramente un punto di riferimento per milioni di utenti in tutto il mondo, soprattutto per coloro che hanno uno smartphone Android e che vogliono sincronizzarlo con la propria auto.

Il nuovo bug emerso per Android Auto infatti consiste nell'impossibilità di usare in maniera corretta i comandi vocali. Per alcuni utenti infatti, l'ultimo aggiornamento di Android Auto o dell'app Google ha reso impossibile accedere ai comandi vocali, con Android Auto che restituisce un messaggio di errore al momento dell'avvio del comando vocale.

Sempre nello stesso contesto, un altro problema è emerso a proposito dei comandi vocali su Android Auto: come vedete dalle immagini in basso, la grafica di Google Assistant in ascolto si blocca durante l'ascolto stesso e permane sull'interfaccia di Android Auto fino al suo riavvio.

Questo problema l'abbiamo riscontrato anche noi.

Insomma, il comune denominatore del nuovo bug per Android Auto sembra essere Google Assistant. Questo fa ipotizzare che il problema consista nell'app Google, che è quella che gestisce Google Assistant sui dispositivi Android, anche quando sono connessi con Android Auto.

Il problema non sembra essere circoscritto a specifici modelli di dispositivi, sarebbe quindi trasversale. Alcuni hanno segnalato che, in attesa della risoluzione definitiva da parte di Google, una soluzione temporanea sarebbe il downgrade dell'app Google. Potete infatti installare la versione 14.44.31.28, che dovrebbe ripristinare i comandi vocali, scaricandola dal link qui sotto.