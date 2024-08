L'ultimo bug di Android Auto mette in crisi i comandi vocali

Sicuramente Android Auto di Google rappresenta un importante vantaggio per gli automobilisti, soprattutto per i comandi vocali che consentono di sfruttare varie funzionalità in piena sicurezza. Tuttavia, un bug emerso nelle ultime settimane ha messo in ginocchio questa opportunità.

Difatti, per vari utenti è diventato impossibile effettuare chiamate oppure inviare messaggi via Google Assistant. In particolare, quando si prova a sfruttare questa opzione l'assistente chiede più volte di ripetere la richiesta fino a non completarla. Scopriamo cosa stia accadendo.