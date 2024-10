Android Auto si prepara a prendere il controllo delle nostre vetture: anche radio e chiavette USB saranno ai suoi ordini

Abbiamo parlato di questo già qualche settimana fa, e il fatto che Google stia continuando a lavorarci ci lascia ben sperare per una futura funzione per il controllo delle chiavette USB da Android Auto.

Ecco come Android Auto diventerà davvero completo

Sin dalla sua nascita Android Auto ha avuto determinati limiti, e tra questi troviamo il controllo dei file multimediali in locale e della radio. Sicuramente due opzioni che agli utenti farebbero comodo.

Finora infatti, tutti gli utenti di Android Auto che hanno intenzione di cambiare stazione radio o avviare la riproduzione di elementi multimediali presenti in locale, magari su chiavette USB connesse al box nella vettura, devono passare da Android Auto all'interfaccia software dell'auto.

Sicuramente un passaggio obbligato non particolarmente comodo, soprattutto se ci troviamo alla guida. Con l'ultimo aggiornamento di Android Auto, che corrisponde alla versione 13.0, non arrivano queste due funzionalità. Anche se trapelano importanti riferimenti che ci dicono che effettivamente Google ci sta lavorando.

Le funzionalità in questione al momento cadono sotto il cappello di Car Media. I riferimenti scovati nell'ultimo aggiornamento di Android Auto da 9to5Google, indicano che Google sta lavorando a come gestire i casi in cui i contenuti multimediali in locale non vengono trovati. E sono state integrate anche due icone dedicate al controllo della radio e dei contenuti multimediali in locale.