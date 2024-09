Finalmente Android Auto sta per completarsi con il controllo delle chiavette USB

Questa novità non è ancora disponibile ma è in fase di sviluppo . Si tratta di una delle funzioni che effettivamente manca nell'uso quotidiano di Android Auto, insieme alla possibilità di controllare l'autoradio , altra chicca che è in fase di sviluppo.

Android Auto sta per diventare davvero trasversale

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto davvero tante novità arrivare su Android Auto, a partire dalla nuova e moderna interfaccia grafica. Finora però parecchi utenti di Android Auto avranno sentito, almeno qualche volta, la mancanza di funzionalità basilari di interfaccia con la propria auto.

Parliamo della possibilità di controllare l'autoradio e magari di accedere ai file multimediali salvati su un supporto di memoria esterno, magari una chiavetta USB, connesso al veicolo.

Per fortuna, entrambe le funzioni dovrebbero arrivare presto su Android Auto.

La prima, ovvero il controllo dell'autoradio, è già trapelata in precedenza, mentre nelle ultime ore sono emersi importanti riferimenti anche sullo sviluppo della seconda. Ne parliamo in maniera congiunta perché effettivamente si tratta di funzioni concettualmente simili, con Android Auto che permetterà di accedere a funzioni che attualmente sono disponibili solo attraverso l'interfaccia software del veicolo.

Accedere ai file multimediali su chiavette USB direttamente da Android Auto renderà possibile riprodurre contenuti che sono salvati su supporti diversi dal proprio smartphone. Attualmente infatti, gli unici contenuti a disposizione degli utenti di Android Auto sono quelli disponibili attraverso i servizi di streaming e quelli salvati nella memoria interna dello smartphone connesso al veicolo.

Con la novità in arrivo invece sarà possibile accedere e riprodurre anche contenuti multimediali presenti su supporti di memoria esterni. Una comodità in più, la quale permetterà di gestire con Android Auto davvero tutti i contenuti connessi alla propria auto, dimenticandosi di ricorrere all'interfaccia del proprio veicolo.

Come abbiamo menzionato sopra, ribadiamo che, proprio come i controlli per l'autoradio, l'accesso alle chiavette USB direttamente da Android Auto non è ancora disponibile. La novità è in fase di sviluppo e ancora non sappiamo quando effettivamente arriverà al pubblico.