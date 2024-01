Anche Android Auto diventa più intelligente, e i messaggi chilometrici non sono più un problema

Oggi è il giorno dell'intelligenza artificiale! Dopo l'annuncio dei Galaxy S24, che ribadisce la grande vicinanza tra Samsung e Google, è proprio l'azienda di Mountain View a voler mettere il cappello su alcune nuove funzioni che arriveranno non solo sui nuovi top di gamma coreani, ma anche su tutti gli Android. Nello specifico parliamo di Android Auto.

Grazie alla potenza dell'IA, Android Auto ora riassume automaticamente i testi troppo lunghi dei messaggi o delle chat di gruppo, in modo da non distrarre il guidatore, ma da fargli avere comunque tutte le informazioni necessarie per rimanere in contatto con amici e colleghi.

Non solo, ma Android Auto suggerisce anche risposte e azioni pertinenti, tutte eseguibili tramite comandi vocali o al massimo con un tap sullo schermo dell'auto, senza mai toccare il telefono connesso. In questo modo potete ad esempio navigare subito su un link Maps che è stato condiviso, inviare il vostro tempo di arrivo stimato o chiamare qualcuno con cui volete continuare la conversazione a voce.

Inoltre, Android Auto riprenderà presto gli elementi di design, come lo sfondo e le icone, del vostro telefono Samsung Galaxy, in modo da garantire un'esperienza coerente tra smartphone e auto, una funzione che già avevamo intravisto lo scorso anno e che speriamo possa presto allargarsi ad altri modelli.