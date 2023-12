E se Android Auto seguisse il tema di sistema del telefono?

Una delle caratteristiche di Android è la sua estrema possibilità di personalizzazione, sfruttata dai produttori di telefoni per produrre interfacce riconoscibili come ad esempio One UI, MIUI (anzi ormai HyperOS) o ColorOS.

Android Auto, invece, è uguale per tutti, indipendentemente dal produttore o dalla versione del robottino installata, ma questo potrebbe cambiare presto, almeno se quello a cui stiamo assistendo non si tratta di un bug.

Un utente di Reddit ha infatti notato che dopo aver collegato il suo Samsung Galaxy S10e al veicolo, le icone di Android Auto non erano più quelle canoniche, ma seguivano quelle della One UI (in basso, mentre in fondo all'articolo, per riferimento, trovate le icone di Android Auto stock).