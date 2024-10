Android Auto smette di funzionare su alcuni vecchi smartphone: Google impone le regole

Non capita spesso, ma quando succede è bene esserne al corrente. Parliamo del fatto che Android Auto ha dei requisiti minimi che Google ha deciso di far rispettare in modo più ferreo, tanto che a qualcuno potrebbe essere comparso un messaggio che il suo telefono non è più supportato.

Per essere precisi, Android Auto richiede che lo smartphone accoppiato abbia almeno Android 9.0 o superiori.

Questo vincolo è presente da qualche mese, ma solo adesso pare sia diventato davvero obbligatorio, con diversi utenti che lamentano di non poter più usare l'infotainment sul proprio veicolo.