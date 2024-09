Con Android Auto è ora più semplice rimanere "sulla retta via"

Android Auto è un ottimo supporto per tantissimi utenti che hanno un dispositivo Android (se siete curiosi, ecco i migliori smartphone Android in circolazione), e per questo siamo sempre interessati alle novità che propone. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Android Auto, il quale rende la corsia di navigazione più evidente.

Come migliora la navigazione di Maps su Android Auto

Sbagliare corsia su una strada ad alto scorrimento (o anche su un comune viale) potrebbe farci perdere del tempo prezioso e portarci fuori strada. (A me è capitato proprio 2 volte per 2 giorni di fila nell'ultima settimana! - NdR) Per fortuna le cose dovrebbero cambiare grazie alla nuova grafica di Maps.

Lo screenshot qui sotto mostra proprio ciò di cui stiamo parlando. Vedete la diversità nell'interfaccia del navigatore che rende maggiormente visibili le corsie della strada?

Nello specifico, la novità consiste in una maggiore separazione spaziale tra corsie poste sulla stessa strada. In questo modo, dovrebbe essere più semplice distinguere su quale esatta corsia è necessario procedere per non sbagliare strada. In precedenza, l'interfaccia di Android Auto prevedeva una separazione meno netta tra le corsie, con il rischio di confonderci e sbagliare itinerario.